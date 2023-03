Journée internationale de la femme : l’entreprenariat et l’autonomisation des femmes au centre de la célébration.

L’entreprenariat féminin et l’autonomisation des femmes est le thème retenu cette année par le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance pour marquer la journée du 8 mars. C’est dans ce contexte que les femmes de la majorité présidentielle, à l’image de l’ancienne députée et responsable politique de la coalition BBY, Néné Marième Kane, et ses camarades ont magnifié l’intérêt du thème. Elles ont saisi l’occasion pour se féliciter de la réussite des assises nationales sur le thème de l’édition en magnifiant les efforts consentis par le Chef de l’État Macky Sall pour davantage accompagner les femmes...