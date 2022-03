Journée internationale de la femme : Les promesses de Barthélémy Dias aux femmes de Dakar.

La femme est au cœur des préoccupations du nouveau maire élu de la ville de Dakar. À en croire Barthélémy Dias, pour ses débuts d’activités, la ville de Dakar va accompagner près de 1.600 femmes à travers des financements, des bourses scolaires et des bons d’achat et des bons de pharmacie. C’est dans ce cadre que les premiers bénéficiaires ont reçu ce matin leurs accompagnements à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.



« J’engage la Ville de Dakar dans cette direction en accordant dès aujourd’hui et tout au long de mon mandat des bourses scolaires et des prises en charge de formation aux filles dont les parents n’ont pas les moyens de payer les études. La Ville de Dakar entend également contribuer à l’autonomisation des femmes en initiant et en développant des politiques d’inclusion financière dont l’objectif est de les accompagner dans l’élaboration et le financement de leurs projets.



À ce titre, j’ai décidé de mettre à la disposition des femmes des programmes de formation et des financements pour soutenir leurs activités et projets. Dans le même ordre d’idées, les ressources allouées au Projet d’Appui aux Familles en Situation d’Extrême Pauvreté (PAFSEP) seront revues à la hausse pour le financement des micro-projets, notamment le financement des activités exclues du système bancaire.



Pour celles qui souhaitent intégrer le monde du travail, il sera proposé des opportunités pour contribuer à l’employabilité des femmes. C’est dans ce sens que des permis de conduire leur seront offerts. Le désœuvrement dans lequel vivent certaines femmes nous interpelle. Elles n'ont accès ni pour elles-mêmes ni pour leurs enfants aux produits de consommation courante ni aux soins de santé. À celles-là, la Ville de Dakar va proposer, comme je m’y étais engagé dans mon programme, des actions de solidarité dynamique à travers un fonds d’assistance aux veuves et enfants mineurs, une carte de solidarité pour chaque famille en situation d’extrême pauvreté pour un accès gratuit aux soins de santé, aux secours et à une banque alimentaire. En attendant, il sera procédé tout à l’heure à la distribution de bons d’achat AUCHAN et de bons de pharmacie », promet le maire.



Par ailleurs, l’équipe municipale de la ville de Dakar entend aussi jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la violence faite aux femmes. À cet effet, Barthélémy Dias annonce la mise en place prochaine d’un plan municipal de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. « Il m’est particulièrement pénible de savoir qu’en 2022 des femmes et des enfants subissent des violences. C’est pourquoi, dès cette année, la ville va mettre en place un plan municipal de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Au-delà de ces actions concrètes, je tiens à vous dire que la Ville de Dakar a la ferme ambition, un pas après l’autre, de promouvoir les femmes et de les accompagner.



Bien plus qu’une volonté politique, cette décision politique sera portée par le service « GENRE ET ÉQUITÉ SOCIALE » que je mettrai en place dans les toutes prochaines semaines. Je suis conscient que toutes ces actions ne suffiront pas à faire le bonheur des femmes, mais je voudrais leur dire que dans ce combat qui continue, je suis dans leur rang et je suis leur soldat pour permettre aux femmes sénégalaises d’accéder à toutes les dimensions de la vie.



M’adressant aux hommes, je voudrais leur rappeler une évidence. Le rôle que la nature a réservé à la femme est assez éminent, assez noble, pour que nous ne lui demandions pas, d’en remplir un autre. Elle a une fonction ultime et sublime dans la société. Mobilisons-nous aux côtés des femmes pour plus de droits, plus d’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi, plus de protection sociale, plus de sécurité. Pour ma part, c’est mon engagement en gardant à l’esprit que le bonheur des femmes fait le bonheur des hommes, celui de nos enfants et de notre Nation », conclura Barthélémy Dias...