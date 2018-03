Journée internationale de la femme : Le mouvement "And ligguèy Parcelles" fustige le kidnapping des enfants et appelle à plus de vigilance

Le mouvement And liguèy Parcelles Assainies a saisi l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme pour fustiger le kidnaping des enfants. La présidente de ce mouvement, Khadija Sow constate que le phénomène gagne en ampleur. C'est à cet effet qu'elle invite les mères de famille à plus de vigilance pour assurer la sécurité des enfants.

Le mouvement a célébré la journée internationale des enfants par la distribution de denrées alimentaires dans les différents daaras de la commune des Parcelles Assainies...