Journée internationale de l'Afrique : L’ONG Otra-Afrique invite « les chefs d’État et décideurs africains à s’unir, d’être fermes pour tourner la page de la domination du Nord sur le Sud »

Ce 25 Mai 2020 marque la célébration de la journée internationale de l'Afrique. Une occasion saisie par l'ONG Otra-Afrique pour s'adresser aux chefs d'État et décideurs africains, surtout dans ce contexte mondial marqué par la pandémie du Coronavirus.

Lors d'un point de presse marquant la célébration de cette date, le président

Souleymane Aliou Diallo, président de

l’ONG Otra Africa a invité les présidents, les chefs d’État, les leaders et décideurs africains à s’unir, d’être fermes pour tourner la page de la domination du Nord sur le Sud. Car estime t-il, "le continent africain devrait dépasser le rôle de figurant ou de jouer les seconds rôles dans la nouvelle géostratégie mondiale".



Cependant, souligne toujours Souleymane Aliou Diallo, "le nouvel ordre mondial qui se prône et dont les instigateurs et la provenance restent encore méconnus, doit être une opportunité pour les chefs d’Etat et les dirigeants d’harmoniser leurs positions avec le peuple africain, de s’unir afin d’exiger et de s’imposer face à l’occident, l’exemple de cette victoire dans la bataille du CFA vers l’ECO malgré le long chemin qui reste à faire, le Madagascar qui a dû obliger l’OMS à un dialogue ferme qui a abouti à la reconnaissance de l’artémisia base de son covic organicis après de multiples difficultés".