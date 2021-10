Journée du Sénégal : AIBD SA marque sa présence à l’exposition universelle Dubaï 2020.

Les bonnes idées créatrices ne manquent pas à l’exposition universelle Dubaï 2020. AIBD SA s’est lancé dans l’activité économique et s’est fait remarquer, lors de la journée du Sénégal, célébrée ce mercredi 13 octobre 2021.



Les émissaires de la Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) ont présenté le portefeuille de projets du Plan Stratégique hub aérien et touristique 2021-2025, aux investisseurs présents à ce grand événement mondial.



La délégation dirigée par Mme Aida Seck Ndiaye, Directrice exécutive de l'unité de Gestion de la Stratégie Hub Aérien, a eu l'occasion d'échanger avec des représentants de la Chambre de Commerce des Émirats Arabes Unis et d'autres membres du secteur privé émirati qui ont été particulièrement intéressés par les projets discutés.