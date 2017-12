Journée du Fongip à la Fidak 2017 : Entre visites de stands, distinction et Panel sur les instruments financiers pour accompagner les PME

Dans le cadre de leurs activités, le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) et la Banque nationale de développement économique (Bnde) ainsi que d’autres acteurs financiers ont tenu un panel Jeudi 28 Décembre 2017 au Cices, avec comme thème : « Les instruments financiers pour accompagner les PME. »



En dépit d’un bon maillage du territoire national et de la politique d’accompagnement et de facilitation des services financiers mis en branle par le Fongip, la problématique d’accès au financement persiste sur une bonne partie du territoire. De fait, le sujet a été largement évoqué par les panélistes ainsi que la difficulté pour les porteurs de projets de trouver des garanties.



Pour remédier à ces facteurs de blocage, le Fonds de garantie des investissements prioritaires base son action sur 4 pôles sectoriels prioritaires que sont : le PSP 1 dédié à l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroalimentaire, le PSP 2 dédié au tourisme, le PSP 3 consacré aux infrastructures, transport, habitat et aux énergies renouvelables. Et, enfin le PSP 4 comportant les TIC et téléservices.