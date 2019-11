Journée des forces armées : Le président Macky Sall visite « le souvenir du mémorial du soldat »

C'est vers 10h que le président de la République et par ailleurs chef suprême des armées a foulé le sol du camp Dial Diop dans le cadre de la 16e journée des Forces armées.



Pour cette édition dont le thème est : " rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes", le président, dès son arrivée s'est directement dirigé vers "le souvenir du mémorial du soldat" , un lieu où sont gravés les noms de ces soldats tombés en service commandé.



Dans cette 16e journée mémorielle, le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba a aussi marqué sa présence.



Le discours du président Macky Sall est fortement attendu par ces vaillants soldats qui rendent, de manière patriotique, service à la nation.