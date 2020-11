Journée des Forces Armées : Le président de la République adoube les hommes et manifeste son satisfecit dans la lutte contre la Covid-19.

« La pandémie en est un exemple, nous devons ces bons résultats en partie à l'engagement des forces de défense et de sécurité qui ont participé à l’état d’urgence, à la surveillance des frontières, la prise en charge des malades et à la distribution des aides pour la covid-19 », tient à souligner le président de la République qui leur a rendu un vibrant hommage lors de la journée des forces armées célébrée ce mardi 10 novembre 2020.



Le thème de cette année porte sur « forces armées et protection des frontières ». C'est pourquoi, il évoque en présence de la République que « cette cérémonie fait partie de celles qui érigent notre fibre patriotique et qui donnent vie à la nation. C’est un temps de souvenir. Mes condoléances aux familles de victimes et prompt rétablissement aux malades et blessés. J’encourage nos forces de défense et de sécurité en mission au sein et en dehors du territoire national. »



S’adressant aux forces de défense et de sécurité, le président de la République adoube les hommes. « Cette édition touche à la raison d'être du métier de militaire, à savoir la défense du territoire national. La vocation essentielle de l'armée, ce qui fait son honneur et sa fierté, c’est sa mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des populations et des biens, mais aussi des institutions républicaines... »