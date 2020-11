Journée des Forces Armées : La sécurité des frontières à l'honneur.

Le président de la République du Sénégal va présider ce mardi la journée des Forces Armées. Une journée qui sera célébrée sur tout le territoire national. Cette journée est consacrée à l'armée qui, de jour comme de nuit, veille à la sécurité des Sénégalais. Sans compter les missions à l'étranger qu'elle réussit avec brio à la satisfaction de la communauté internationale. Ainsi, des milliers d'hommes de troupes maintiennent la paix dans différents théâtres d'opérations, surtout en Afrique.



C'est pourquoi le Chef de l'État, à l'occasion de cette journée, va décorer cinq blessés de guerre qui étaient dans les missions pour défendre et rehausser le drapeau du Sénégal. Cette étape sera précédée par la revue de troupes et va se rendre in memoriam pour le dépôt de gerbes.



Macky Sall va par la suite procéder aux baptêmes de trois promotions de l'École militaire : l'école militaire de santé (EMS) ; l'école nationale des officiers de l'armée (ENOA) et enfin l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).



Le thème de cette année colle bien avec l'actualité sécuritaire de la sous-région : "Forces armées et protection des frontières".

En effet, l'Afrique de l'Ouest est présentement menacée par la progression et l'influence des djihadistes qui prennent une proportion inquiétante...