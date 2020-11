Journée des Forces Armées : « La valeur de l'armée se lit par la qualité de son personnel »

Le président de la République, Macky Sall, a présidé ce mardi la 17 ème édition des Forces Armées. Le thème de cette année colle bien avec l'actualité sécuritaire de la sous-région : "Forces armées et protection des frontières".



Le chef suprême des Armées à l'occasion de la journée, a pris d'importantes décisions visant le renforcement des équipements et du personnel de l'armée pour mener à bien les missions régaliennes des forces armées. "



"Cette cérémonie nous rassemble, ... un temps de souvenirs. Je salue la mémoire de nos disparus. Je salue et j'encourage nos hommes sur les théâtres d'opérations", souligne le président qui a rappelé que "la fête de l'indépendance n'a pu été célébrée à cause de la pandémie."



"Cette édition touche à la raison d'être du métier de l'armée. Face aux menaces nombreuses et complexes, la notion revêt de nouvelles dynamiques. Nos frontières sont devenues difficiles à protéger. Le terrorisme et les autres nouveaux défis nous interpellent...", conclut Macky Sall.