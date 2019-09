Journée de réflexion sur le cancer du sein et du col de l’utérus : L’Association HPS zoome sur les facteurs de risque héréditaire.

La quatrième édition de la journée de réflexion sur le cancer du sein et du col de l’utérus s’est tenue ce samedi par l’association House of Peace and Shared (HPS), en d’autres termes, la maison de la paix et du partage. Pour cette année, le thème traite des facteurs de risque héréditaire et vise les familles qui ont déjà des antécédents de cancer afin de les appeler à inciter leurs proches à faire le dépistage précoce. Ainsi, en prélude à la campagne d’octobre rose, l’association HPS et les acteurs concernés se sont réunis pour voir comment diminuer les risques de cancer.

Parmi les patients qu’ils suivent, qui sont d’ailleurs au nombre de 47, il est constaté que 99% des femmes affectées n’ont pas de prise en charge médicale. 95% ne savent ni lire, ni écrire et 90% n’ont pas un équilibre alimentaire adéquat. Luc Assogba, le secrétaire général de l’association HPS précise qu’ils se débrouillent pour assister ces patients. Plus de 700 malades ont été accueillis depuis le début en 2016 et depuis lors ils n’ont reçu aucun geste de soutien des autorités étatiques.

Poursuivant ses propos, le secrétaire général affirme qu’il n’y pas de plan cancer au niveau national. Selon lui, ce serait le premier pas qu’il faudrait faire, car les programmes des associations, bien qu’ils aident, ne sont pas suffisants, ne couvrant qu’un petit échantillon de personnes.

Dans cette belle audience qui réunit médecins, patients et autres partenaires concernés, luttant pour une même cause qui est celle d’amoindrir les risques héréditaires du cancer, soit du col de l’utérus, du sein ou encore cutané. Dans le cadre des activités d’octobre rose dédié spécialement à la lutte contre le cancer du sein, les membres de l’association "La maison de la paix et du partage" s’activent pour étudier sérieusement comment trouver des solutions efficaces...