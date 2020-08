Journée de reboisement : « Notre vision est de faire de Latmingué une commune verte, résiliente, porteuse de développement durable et sensible aux préoccupations des personnes vulnérables ». (Macoumba Diouf)

Dans le cadre de son programme pour faire de Latmingué, une commune verte, le maire a démarré en partenariat avec l'administration locale et les bonnes volontés, une panoplie de projets dans cette localité. Hier, l'édile local a mobilisé la population dont la jeunesse dans le cadre d'une journée de reboisement durant laquelle des arbres d'embellissement ont été plantés au niveau de l'avenue principale, du poste de santé, dans trois (03) écoles de la commune etc...



"Nous écrivons notre journée d'aujourd'hui dans le cadrage de la vision politique et de la volonté du chef de l'État. Notre projet en réalité colle avec notre vision de faire de la commune de Latmingué, une commune verte, résiliente, porteuse de développement durable et sensible aux préoccupations des personnes vulnérables. Et pour le faire, il faudra entre autres, améliorer l'environnement. Mais on a aussi un projet "Village fruitier". Au delà de la plantation que nous venons de faire, on va donner aux populations des plants fruitiers, c'est-à-dire "Un plant par maison" à la demande du ménage qui va l’entretenir. Si on a un arbre dans chaque foyer, on a pratiquement une forêt sans considérer les autres espaces...", a-t-il informé.



Dans la même veine, le maire a annoncé un projet pour enrôler la jeunesse dans le cadre du concept "ASC-E": association sportive et culturelle et économique et/ou environnementale. " Que les Asc compétissent autour d'une activité. Nous proposons cette année deux activités pour la compétition : la sensibilisation pour la lutte ou l'endiguement du Coronavirus et le reboisement...", a-t-il fait savoir.