Journée de prières en souvenir des disparus des émeutes de mars 2021: Le M2D se rappelle des martyrs et dénonce la posture attentiste de l’État.

En souvenir des victimes des événements malheureux où le Sénégal, pour la première fois de son histoire politique, a enregistré son plus grand nombre de décès, le mouvement pour la paix et la démocratie a organisé ce vendredi une journée de prières et de commémoration.



Pour le repos de l’âme des 13 jeunes qui ont perdu la vie au cours de ces émeutes, le M2D a tenu une séance de prières avant d’adresser un message aux familles des victimes, aux Sénégalais et à l’État du Sénégal.



En présence des familles des victimes du mois de mars 2021, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie né dans le contexte des événements de mars 2021 et constant dans sa dynamique de dénonciation, n’a pas manqué de manifester, au cours de son point de presse du jour, son regret de voir toujours un manque de volonté de l’Etat à situer les responsabilités dans cette affaire. « Les engagements que l’État du Sénégal avait pris dans le sens d’élucider les circonstances de la disparition de ces jeunes, peinent toujours à êtreconcrétisés », dénoncent Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades.



En réalité, le mouvement pour la Défense de la démocratie s’estime déçu par le non respect du gouvernement, des points qui ont été retenus après la médiation du Khalife général des mourides.



Un an après ces événements, le M2D persiste dans ses exigences pour rappeler aux dirigeants, l’impératif de situer toutes les responsabilités pour non seulement soulager les familles des victimes, mais également et surtout, pour rendre justice.