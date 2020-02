Journée de nettoiement : Le ministère de l'environnement donne l'exemple et entend la pérenniser





Les agents du ministère de l’environnement et du développement durable, avec à leur tête le ministre en charge du secteur Abdou Karim Sall, ont profité du week-end pour organiser une journée de nettoiement de leur lieu de travail, mais aussi des alentours. Une initiative, a dit le ministre Abdou Karim Sall, qui entre en droite ligne de l’appel lancé par le Chef de l’État « pour un Sénégal propre », et que le ministère entend pérenniser en nettoyant « régulièrement les lieux de travail et les différents services du ministère ». Le ministre a aussi rendu hommage à l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), mais aussi à son collègue, le ministre de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana.