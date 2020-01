Journée de nettoiement : Abdoulaye Dièye invite l'Etat à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour la réussite du "projet"

Le leader du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, a organisé avec l'appui de ses militants et sympathisants, une journée de nettoiement au niveau de l'avenue El Hadj Omar. En effet, cette initiative entre en droite ligne avec le lancement officiel des journées mensuelles de nettoiement initiées par le Président Macky Sall pour "un Sénégal propre et zéro déchet". " J'invite tous ceux qui sont intéressés par le développement à épouser la vision du Président, Macky Sall pour un Sénégal propre". Non sans oublier d’inviter l'État du Sénégal à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour la réussite de cette initiative", a-t-il tenu à lancer.