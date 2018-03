Journée de la femme : Panel aux Nations-Unies avec Penda Mbow

L’Association « Continent Premier » en collaboration avec la diplomatie africaine à Genève célèbrent la femme le 8 Mars à travers un Panel de haut niveau où ces dernières auront la parole. Il s’agira à travers ce moment d’échanges de donner en exemple « des femmes dont les activités ont transformé ou transforment la vie des femmes au niveau de leurs différentes communes », indique une note qui nous est parvenue. Et à travers les témoignages de ces femmes de terrain, « de voir comment leurs actions ont eu un impact sur l’évolution du statut des femmes dans leurs pays ». Les intervenants seront le Professeur Penda Mbow, Historienne et militante de la société civile, Mme Anne Emery Torracinta, ministre Suisse et en dernier, le Dr Caroline Dayer, chercheuse et formatrice Suisse, experte en prévention des violences et des discriminations pour le Canton de Genève.

Les débats seront modérés par notre Collègue, El Hadj Gorgui Wade Ndoye, Directeur du magazine panafricain. La thématique générale de la journée de la femme, pour rappel, est «l’heure est venue : les activistes urbaines et rurales transforment la vie des femmes. »