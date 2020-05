Journée de la famille : Ndèye Saly Diop Dieng offre 10 millions Fcfa en matériel sanitaire à Grand Dakar.

C’est un important lot de médicaments et de matériel médical que le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance, Ndèye Saly Diop Dieng, a offert ce 15 mai, au comité de développement sanitaire du centre de santé de Grand-Dakar. Cet appui symbolique d’une valeur de 10 millions de Fcfa vient marquer la date du 15 mai dédiée au plan mondial à la célébration de la journée de la famille. Pour le ministre Ndèye Saly Diop Dieng, l’acte vient témoigner en ces temps de riposte contre la pandémie du covid 19, son soutien et ses encouragements au ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr. La ministre a profité de cette journée internationale placée sous le thème ‘’la diversité familiale à l’école’’, pour inviter les familles, surtout les femmes, au respect des rendez-vous de consultation dans les centres de santé.