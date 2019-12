Journée de l’horticulture : « Les réalisations entre 2012 et 2018 font de ce sous-secteur le champion de l’Agriculture » (Boubacar Dramé, CT/MAER)

Le sous-secteur de l‘horticulture a été à l’honneur à la Foire internationale de Dakar. En l’espace d’une demi-journée, l’ensemble des acteurs ont partagé une table ronde ainsi qu’un panel visant à décliner les bilans et perspectives de l’horticulture au Sénégal de 2012 à 2018. Selon le conseiller technique du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural, les productions horticoles ont réalisé des chiffres record depuis l’avènement du président de la République Macky Sall. À en croire Boubacar Dramé, la mise en œuvre du PRACAS a beaucoup contribué à la hausse des productions en oignon, pomme de terre mais aussi à l’accroissement des exportations de produits horticoles de contre-saison. Un bilan positif qui traduit, selon les producteurs horticoles, tout l’engagement et le dynamisme du Dr Macoumba Diouf dans l’atteinte des objectifs du Pracas 2.