Journée de l'excellence à Latmingué : 248 élèves et 12 nouveaux bacheliers primés.

La commune de Latmingué a fêté ses meilleurs élèves à travers une journée appelée " journée de l'excellence et du partenariat 2021".



Du préscolaire au moyen secondaire, 248 élèves ont reçu des kits scolaires durant la cérémonie qui a réuni autorités administratives et académiques, notables, parents d'élèves, etc...



Dans la même foulée, l'édile de la commune de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf a primé les meilleurs bacheliers (ceux qui ont décroché leurs sésames avec mention) en mettant à leur disposition une douzaine de tablettes.