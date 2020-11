Journée de l'étudiant de la Banlieue de Kaolack : Pape Demba Bitèye met à la disposition des étudiants un logement, 2.000 tickets de restauration et offre un bus aux élèves de Kabatoki.

Parrain d'honneur de la journée de l'étudiant de la Banlieue de Kaolack, le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, dans son discours, a exhorté les étudiants à cultiver le goût de la persévérance dans l'effort et de miser sur l'essentiel pour croire en leurs propres capacités . " Quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent car vous n'avez pas le droit d'échouer parce que vos familles, la communauté et la nation ont besoin de vous...", a-t-il déclaré devant les étudiants.



Ainsi, pour mieux les accompagner, Mr Bitèye a décidé de mettre à leur disposition 1 logement et 2000 tickets de restauration à Dakar. Rn plus de cela, il a offert aux éélves de Kabatoki un bus pour leur transport au nouveau lycée.



Prenant la parole, l'initiateur de la journée, par ailleurs président-fondateur de la plateforme "Solution Bay Spirituality", Cheikh Baba Diallo, a justfié son choix sur le Dg de la Senelec comme parrain d'honneur. À le croire, c'est pour inciter les jeunes à prendre exemple sur lui. " Son objetif, c'est de participer à l'émergence de plusieurs cadres dans la banlieue de Kaolack, mais aussi de cultiver une conscience citoyenne et spirituelle des jeunes gens..., a-t-il laissé entendre.