Journée de l’enfant africain : Plaidoyer pour un renforcement du droit de l’enfant.

La journée de l’enfant africain est organisée chaque année depuis 1991 par l'Organisation de l'unité africaine pour commémorer le massacre de centaines d’enfants lors d’une marche pour leurs droits à Soweto le 16 juin 1976. Au Sénégal, l’association ‘’Lumière pour l’enfance’’ de l’artiste chanteuse Coumba Gawlo en collaboration avec World Vision Sénégal et l’Agence nationale de la petite enfance a tenu une manifestation pour marquer l’évènement. Engagée depuis toujours pour la cause de l’enfance, la chanteuse également ambassadrice de bonne volonté a profité de cette tribune pour mener un plaidoyer fort en faveurs des enfants notamment le droit à la vie, à l’éducation, à la santé, à un bien être, à la protection entre autres. L’évènement a par ailleurs servi d’occasion pour évoquer le code de l’enfant ainsi que la loi criminalisant le viol et la pédophilie.

Le thème de cette édition a porté sur l’action humanitaire en Afrique, les droits de l’enfant avant tout. Le Théâtre national Daniel Sorano de Dakar a servi de cadre pour immortaliser la journée dédiée à l’enfant africain.