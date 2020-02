Journée de l’économie verte : Les secteurs clefs pourraient permettre au Sénégal de gagner entre à 0,4 et 0,5 point de croissance (Amadou Hott)



Les journées de l’économie verte se sont ouvertes ce matin. À l’initiative du ministère de l’environnement et du développement durable, l’ouverture de la journée a vu la présence du ministre de l’économie et du plan, Amadou Hott. Selon ce dernier, l’analyse exploratoire sur l’économie verte montre que « les effets macro-économiques positifs seront constatés, combinés à une amélioration de la qualité de l’environnement et peut nous permettre d’obtenir un investissement vert annuel de 2% du PIB. » Le verdissement des secteurs clefs devraient permettre, a aussi dit le ministre, « au Sénégal de gagner entre à 0,4 et 0,5 point de croissance » accompagné de création d’emplois d’environ 19.500 supplémentaires par an en investissant sur l’économie verte, a-t-il conclu.