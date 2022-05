Journée de l’Europe au Sénégal : Débats autour des questions d’intérêt commun entre les représentations de corps diplomatique de l’U.E à Dakar et Me Aïssata Tall Sall

La ministre sénégalaise des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall, a accueilli ce 12 Mai 2022, les différentes représentations de corps diplomatique de l’Union Européenne à Dakar pour la célébration du 72èmeanniversaire de la déclaration Schumann, qui est l’acte fondateur de l’Union Européenne. Cette rencontre qui marque la célébration de la journée de l’Europe a été l’occasion pour les représentants des corps diplomatiques de l’Union Européenne à Dakar, pour discuter de plusieurs questions d’intérêt commun entre le Sénégal et l'Union européenne. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, notamment la coopération entre l'Union européenne et le continent africain, le Sénégal en particulier dans le cadre de l’accompagnement des États dans leurs politiques et programmes dédiés à la jeunesse, à la sécurité et à la lutte contre la migration irrégulière.

Pour cette année, Mme Irène Mingasson, l’ambassadeur de l’Union européenne à Dakar a rappelé que « la quinzaine de l’Europe est placée sous le thème de « Jeunesse au présent, Amul Bayi », parce la jeunesse est porteuse d’espoir et de changements positifs, parce qu’elle est la force du continent et du Sénégal ». C’est dans ce sens qu’elle se félicite de l’impact des projets et programmes financés par l'Union européenne dans le cadre de l’accompagnement des jeunes pour la lutte contre la migration irrégulière. « Nous avons noté un impact positif de nos programmes par rapport à l’accompagnement des jeunes dans la formation, et la création d’emplois », se réjouit-elle. Ce qui a été fortement salué par Me Aïssata Tall Sall qui rappelle les belles perspectives de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne…