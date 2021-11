Journée de l’Elevage: Plus de 9,5 milliards déjà financés au profit de l’Elevage, le Chef de l’Etat salue les réalisations de la DER/FJ et annonce 8 autres milliards de la DER/FJ pour ce secteur en 2022

Le financement et l’accompagnement technique sont aujourd’hui des facteurs clés de succès pour les initiatives entrepreneuriales, notamment dans le secteur de l’Elevage. L’Etat du Sénégal en a pleinement pris conscience. Ainsi, à travers un instrument comme la DER/FJ, il contribue à moderniser et développer ce secteur porteur et vital.

La Journée nationale de l’Elevage dont le thème est : « Entrepreneuriat et investissements pour un Elevage moderne et durable », a été l’occasion pour le Président Macky Sall de souligner le travail remarquable effectué par la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pour le développement de ce secteur.

Ayant compris que l’Elevage constitue l’un des piliers du Plan Sénégal Emergent et est l’une des sèves nourricières de notre économie, la DER/FJ a aligné ses interventions aux enjeux de ce secteur très productif et porteur. Ainsi, elle déroule des programmes en parfaite adéquation avec les objectifs de développement de l’Elevage au Sénégal. Ces actions sont également renforcées à travers le Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE) mis en œuvre par la DER/FJ. Dans le cadre du PAVIE, le secteur de l’Elevage a été impacté à travers ses trois (03) chaines de valeurs : la chaine de valeur Lait ; la chaine de valeur Bétail Viande et la chaine de valeur Avicole.

« Le total des interventions de la DER/FJ au profit de l’Elevage est à ce jour évalué à 9,530 milliards de FCFA avec 17090 bénéficiaires directs » précise le Chef de l’Etat. D’ailleurs, certains d’entre-eux étaient à Dahra Djolof pour exposer leurs produits.



Les initiatives de la DER/FJ sont multiples avec notamment des actions phares comme le programme de 300 mini-fermes laitières pour lequel la DER/FJ a co-financé 75 bénéficiaires. En outre, la DER/FJ accompagne les éleveurs avec les opérations tabaski dont les financements sont de l’ordre de plus de 2,626 milliards FCFA pour 195 bénéficiaires directs.



Les perspectives sont également prometteuses. En effet, la DER/FJ compte accentuer son intervention au profit de ce secteur. En 2022, plus de 8 milliards FCFA seront destinés à l’Elevage dans le cadre des financements de la DER/FJ, à travers le PAVIE, informe le Chef de l’Etat Macky Sall.