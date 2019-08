Journée de l'Arbre / Toubacouta : 4.129 arbres plantés par la population.

Dans la commune de Toubacouta (Fatick) et environs, les populations s'impliquent de plus en plus dans la lutte contre la déforestation. À l'occasion de la journée dédiée à l'arbre, elles ont participé pendant une semaine à la plantation de 4.129 arbres.