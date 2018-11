Journée de dépistage gratuit aux Sphères Ministérielles de Diamniadio : Le patrimoine bâti pilote la mise en œuvre ...

Une séance de consultation gratuite du diabète et de l’hypertension a été organisée ce mardi 27 novembre au centre médico-social établi à la première Sphère ministérielle de Diamniadio. L’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État qui a piloté la mise en place de cette unité médicale, veille activement à la fonctionnalité du centre médico-social pour le bien des agents de l’administration.

Selon le Docteur Mounir Dia, cardiologue au centre médico-social de la fonction publique, le centre assurera les consultations médicales d’urgence et sera doté d’une unité dentaire, d’une salle d’hospitalisation et d’une ambulance.

Il a aussi insisté sur l’importance du dépistage du diabète et de l’hypertension. Des pathologies qui peuvent constituer un frein à la performance des agents de l’État si elles ne sont pas détectées et traitées à temps.

Pour Cheikh Tidiane Diop, directeur de cabinet du ministre de l’élevage, c’est une bonne chose de tester la santé de la population pour pouvoir être plus productif. Une très bonne initiative que les bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur...