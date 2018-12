Journée de concertation : L'Artp et les associations de consommateurs ensemble pour une meilleure régulation du marché

L'autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) sous la direction d’Abdou Karim Sall, a organisé une journée de concertation dénommée « Voix du consommateur » ce jeudi 20 décembre 2018. Des moments d'échanges sur les questions qui interpellent les associations de consommateurs et les consommateurs eux mêmes. En atteste la présence de Momar Ndao de l'Ascosen qui a tenu a magnifier l'action de l'Artp qui, dans un soucis de protéger les consommateurs a déjà eu par le passé a sanctionner des entreprises telles la Sonatel. En outre, selon le Dg de l’Artp ce type de cadre d'échanges et de partage devrait entre autres, servir a impulser une baisse des tarifs de l'Internet au Sénégal tel que prôner par le chef de l'état.