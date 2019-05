Journée d'investissement humain : Kaolack Sett Wecc nettoie les rues de la ville de Mbossé

Les membres du concept " Kaolack Sett Wecc", avec à leur tête madame le maire de Kaolack, Mariama Sarr, ont initié ce samedi matin une journée d'investissement humain pour débarrasser les rues de Dialagne et Médina Mbaba de leurs ordures.



Munis de leurs râteaux, brouettes, pelles etc, ainsi qu'un camion de ramassage des ordures, ces derniers ont investi tôt ce matin le canal dudit quartier afin de procéder à son nettoiement.



D'après Ibou Thiam, un des membres de ce concept, madame le maire de Kaolack, a lancé " Kaolack Sett Wecc" pour que sa ville soit parmi les villes les plus propres du Sénégal. Et ledit concept entre ainsi en phase avec la politique du chef de l'État qui est de lutter contre l'insalubrité dans tout le pays.