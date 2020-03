Journée d'intégration au CESAG / Multiculturalisme au sein de l'éducation.

Mr Ouattara Aboudou, Directeur de Formation et des Innovations pédagogiques au Centre Africain d'Études Supérieures en Gestion (CESAG), est revenu sur le sens de la semaine d'intégration en cette dernière journée d'intégration.



Il s'agissait de montrer à travers le talent culinaire, la danse et l'accoutrement de chaque communauté, la diversité culturelle qui existe en Afrique qui avec une certaine contradiction, l'unicité des Africains qui s'est fait ressentir tout le long de cette semaine d'intégration.



Il a rappelé à cet effet que, célébré depuis plus d'une vingtaine d'années, pour la première fois, lors de cette semaine d'intégration, il a été instauré un système de parrainage consistant à l'accompagnement de la semaine d'intégration par un pays représenté au CESAG. L'édition 2020 est placée sous le parrainage du Cameroun.



Le président de l'association des étudiants du CESAG, Jean Mermoz Kouakou, de revenir sur son ressenti par rapport à cette semaine qui, selon lui, a permis de connaître à travers la parade et les prestations des communautés, les différentes cultures africaines que regroupe le CESAG.