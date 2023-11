Journée d'excellence : La Senegindia et Swami Agri offre par le biais de l'AERM des kits d'une valeur de 1. 214.00 FCFA aux 100 meilleurs élèves de la commune de Mbane

En collaboration avec la fondation Senegindia et l’entreprise Swami Agri, l’Association des Étudiants Ressortissants de la commune de Mbane (AERM) a célébré ce samedi 25 novembre, la journée de l’excellence.



Devant la présence massive des parents d’élèves, des représentants communaux et de la délégation des deux structures, le président de l’AERM, Abou Diallo et les étudiants ont distribué des lots de kits scolaires composés de sacs à dos, de cahiers, de matériel géométrique, de machines à calculer et de stylos, en récompense aux 100 meilleurs élèves des CEM et Lycée de la commune.



Selon Mounirou Diba, le chargé de communication et des relations extérieures de Senegindia et le responsable Ahmadou Ndiaye, cet accompagnement est estimé à une valeur d’un million deux cent quatorze mille fcfa. « Comme les autres secteurs à Mbane, l’éducation constitue aussi un des piliers de la fondation Senegindia, c’est ainsi qu’elle met à la disposition des élèves ces kits afin de venir en aide aux parents et d'encourager en même temps les élèves dans leur quête de connaissances », assure Mounirou.



Cette philosophie a été bien appréciée par les habitants de la commune qui n’ont cessé de magnifier les actions portées par la fondation de Senegindia depuis son installation à Mbane.



Cette rencontre a aussi été une occasion pour les étudiants d’exposer d’autres difficultés liées à leurs conditions de vie à Dakar, des doléances qui ont été bien notées par les responsables de l’entreprise qui comptent y apporter réponse...