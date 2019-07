Journée d'Excellence de l'Ief 1 de Bignona : Amadou Diallo prône une utilisation rationnelle et utile des outils des tics

Invité à assister à la remise de récompenses des meilleurs élèves de l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 1, Amadou Diallo, lauréat du concours des Mathématiques en 2000, a profité de l'occasion pour dévoiler sa mission "de revaloriser les sciences dans l'éducation nationale". La preuve, les résultats du bac 2019 lui sont restés en travers la gorge. C'est pourquoi depuis quelques années, il s'investit pour appuyer les élèves dans les séries scientifiques. Une manière pour le directeur du pôle de traitement du système d'information au Fongip, de faire la promotion des sciences dans les écoles. C'est pourquoi, il invite les parents et surtout les élèves à une utilisation rationnelle des technologies de l'information et de la communication. Que les outils, les smartphones, les tablettes soient des outils utiles pour la recherche du savoir et non pour se divertir...