Journée culturelle : Les liens entre Cheikh Al Hassane, Cheikhna Cheikh Sadibou et Cheikh Aldiouma Ba revisités...

L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli cette année la journée culturelle et religieuse dédiée au vénéré Khalife Khadr, Cheikh Aldiouma. Une initiative du Mouvement des Élèves et Etudiants Misbahul Huda de Guet Ardo. L'édition 2020 dédiée à Cheikh Al Hassane Medieli, un grand érudit khadr originaire de Saint-Louis. Une occasion saisie par Cheikh Sidaty Atakhna Ba, le représentant du Khalif de Guet-Ardo, El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba pour revisiter les rapports qui lient Cheikh Al Hassane, Cheikhna Cheikh Sadibou et Cheikh Aldiouma Ba...