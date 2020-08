Journée boycott du 07 août : La contre-offensive de Orange.

Visée par un boycott organisé par des consommateurs qui protestent contre sa nouvelle gamme Illimix, l’opérateur de téléphonie Orange n’entend pas se faire abattre. Il a développé des stratégies pour faire pencher la balance en sa faveur. Et pour ce faire, rien de mieux qu’un jeu concours, avec à la clé un lot alléchant à gagner.



Sachant que c’est sur les réseaux sociaux que le combat contre ses nouveaux forfaits est principalement mené, Orange a déployé sa contre-offensive sur le même front.



Le jeu consiste à inviter les compétiteurs à faire « retweeter » un tweet de Orange Sénégal en donnant une astuce de combinaison d’Illimix de son choix. Le premier qui aura obtenu 3000 RT gagne un Iphone 11 Pro Max alors que le second a droit à un Samsung A50. Rien que ça.



Connaissant le faible de beaucoup de Sénégalais pour les téléphones portables de dernière génération, l’Opérateur de téléphone a sorti la grosse artillerie et au regard de l’évolution du jeu concours, la bataille est loin d’être perdue.