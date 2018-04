Journée africaine de la prévention : La sécurité au travail et au sein de l’entreprise, une exigence légale

Après un mois de concertation et de travaux effectués par des entrepreneurs, dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail et dans les entreprises, la journée de clôture s’est tenue ce lundi dans un hôtel de la place.



Ainsi, l’État du Sénégal en collaboration avec la Caisse de sécurité sociale et l’Interafricaine de la prévention des risques professionnels, a élaboré un programme national de plans stratégiques qui veille à ce que le code du travail soit appliqué pour assurer la sécurité des travailleurs.