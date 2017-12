Journée Set-Sétal au Marché central au poisson : le premier chantier du nouveau directeur

Nommé il y a juste un mois, le nouveau directeur général du Marché central au poisson de Pikine a initié ce vendredi une journée Set-Sétal, de concert avec l’Ucg(Unité de coordination et de gestion des déchets solides). A l’occasion, tous les coins et recoins du marché ont été relookés de manière à rendre les lieux plus conviviaux. Cela, pour permettre à l’édifice de jouer le rôle qui lui est dévolu dans la sous-région. Même le volet éclairage public n’a pas été épargné par cette cure de jouvence. Mamadou Abdoulaye Mbaye, à ce propos, se réjouit : « A trois heures du matin, on vient dans ce marché, on peut ramasser une aiguille qui tombe par terre ». Ainsi, se félicite monsieur Mbaye : « Tout le monde est conscient que le marché a une autre image en termes de salubrité ». Ce qui fera dire à ce dernier à l’endroit de son soutien Ibrahima Diagne, directeur de l’Ucg : « Désormais, on a un appui de taille : celle de l’Ucg. L’Ucg n’est pas qu’une partenaire. Elle fait partie du marché. Elle va nous accompagner. Je ne veux pas de Set-Sétal , car il y aura un suivi ».