Journée Ndiaye Productions : Le joli plaquage de "Tube less" sur Julo.

Il aura fallu un joli plaquage et beaucoup de puissance au lutteur "Tube less" pour terrasser son protagoniste du soir : Julo. Le jeune lutteur de Keur Massar remporte une précieuse victoire qui va étoffer un peu plus son palmarès.