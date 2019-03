Journée Mondiale de la publicité : « Les sénégalais partagés entre scepticisme et efficacité »

Ce lundi 25 mars est célébrée la journée mondiale de la publicité. Une occasion pour Dakaractu d'aller à la rencontre de la population pour recueillir leurs avis sur la manière de faire la publicité au Sénégal. Les personnes interrogées sont partagées entre le scepticisme sur la manière et l'efficacité.

Même si la publicité reste difficile à définir, nos intervenants pensent tout de même que son principal but est d'attirer l'attention pour faire passer un message et arriver à vendre un produit.