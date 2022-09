Journée Mondiale de la protection de la couche d’Ozone 2022 : le Sénégal célèbre la journée par anticipation

La communauté internationale célèbre chaque 16 septembre, la Journée internationale dédiée à la préservation de la couche d’ozone qui commémore la date de la signature, en 1987, du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. En effet, pour éviter un conflit d'agenda du jour de la célébration de la journée avec la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui aura lieu du 12 au 16 septembre, le Sénégal a célébré par anticipation en ce jeudi 08 septembre 2022 la journée mondiale de l'Ozone sous le thème "Protocole de Montréal@35 : une coopération mondiale pour protéger la vie terre".



Le Sénégal dans sa contribution à l'effort mondial de protection de la couche d’ozone, a ratifié la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal en 1993, traduisant ainsi son engagement à mettre en œuvre, au niveau national, des actions pour la protection de cette couche. Ainsi, dans sa dynamique de préserver cette couche de gaz qui est le bouclier entre le soleil et la terre, le Directeur de l'Environnement et des Établissement Classés qui a présidé la journée, a rappelé que d'importantes mesures de lutte ont été prises par nos autorités contre la destruction de cette couche...