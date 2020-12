Journée Mondiale de l'Enseignant : Le Professeur Iba Der Thiam, parrain de l'Édition 2020.

Devant se tenir initialement au mois d'octobre, la cérémonie officielle de l'édition 2020 de la journée mondiale de l'enseignant se déroule finalement ce matin au building administratif (Mamadou Dia).



Une cérémonie qui verra la présence des ministres de l'Education nationale, Mamadou Talla, Dame Diop, ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'apprentissage et Cheikh Oumar Anne, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation.



Pour cette édition, les enseignants ont décidé de dédier leur journée à l'illustre Professeur Iba Der Thiam qui nous a quittés à la fin du mois d'Octobre.



Un acte de reconnaissance de la part des enseignants qui témoigne de leur attachement à une encyclopédie qui aura marqué l'enseignement.



"Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir", sera le thème débattu cette année par les acteurs de l'Éducation venus de diverses parties du Sénégal.