Journée Internationale de la Francophonie : Ce qu'en pensent les universitaires.

Ce mercredi est célébrée la journée internationale de la francophonie. En effet, 300 millions de francophones fêteront leur langue en partage et la diversité de la Francophonie. Le thème retenu cette année est "En français... S'il vous plaît".





Un thème inspirateur selon certains universitaires de Dakar. Qui soulignent que des efforts participatifs sont en train d'être faits pour une bonne maîtrise de la langue française.



Cette langue est, pour le professeur Amadou Ly, une réalité et est utile aux francophones. De son point de vue, la langue de Molière est en train d'être menacée par la progression fulgurante de l'anglais.



Du côté des étudiants, au Sénégal, la langue nationale est beaucoup plus parlée. Ce qui pour certains, est regrettable. Car, disent-ils, l'Université étant un temple du savoir, la langue française devrait y être privilégiée.