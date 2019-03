Journée Internationale de la Femme : Le message de Baye Ciss

Chères femmes du Mouvement Car, Chères Kaolackoises,



Depuis 1977, l’organisation des Nations Unies a choisi la date du 08 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d’assurer un suivi progressif de l’amélioration de la condition de la femme, et de mesurer son implication dans l’évolution de l’humanité.



Il y a de cela plus de18 mois ausi que les femmes de kaolack ont bien acceptées avec moi de relever avec courage et détermination les défis du développement de notre chère région à travers notre mouvement CAR.



Car, comme d’autres, je suis convaincu que la place des femmes dans une société est un authentique marqueur du niveau réel de développement.



Mesdames, nous aurons réussi lorsque la Journée internationale de la Femme n’aura plus de raison d’être ou plutôt, mais, lorsque ce sera tous les jours le 8 mars.



Cette journée de commémoration a été placée sous le thème de «« Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement »». Le thème choisi, nous invite à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes de kaolack, et à apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leurs familles.



C’est également l’occasion pour nous, femmes du MOUVEMENT CAR, de prendre conscience des défis qu’il reste à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d’entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre Région pour les générations futures.



Chères sœurs,



Comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale, grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes, Notre cher Président Macky SALL.



2019 sera sans nul doute, l’année de la relance économique et de la stabilité sociale pour Kaolack et les femmes sont plus que jamais, au cœur.



En ce qui me concerne, j’ai toujours cru fortement au potentiel de mes sœurs. C’est pourquoi, j’ai fait le choix d’investir dans des infrastructures pour aider celles qui en ont le plus besoin, notamment à travers la mise en place d’industries et de financements pour vous accompagner.



À travers mon engagement à vous donner plus de pouvoir et d’autonomie, je veux non seulement respecter vos droits, mais aussi vous manifester mon soutien.



Chères Kaolackoises,



Vous faites la fierté de notre Région, et je vous encourage à demeurer les femmes volontaires et persévérantes que vous êtes.



Je voudrais vous dire que j’ai pleinement foi en vous et en votre potentiel, et je vous réitère tout mon soutien.



Je vous remercie pour votre engagement dans votre Mouvement Changement Action Réaction





Président



Baye CISS