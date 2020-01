Journée Fattalikou Serigne Fallou : Au Cices, derniers préparatifs avant la 16e édition ce samedi.

Les réunions s’enchaînent au Cices et ailleurs autour de Serigne Djily Fatah Mbacké. Dans le cadre des préparatifs de la 16e édition de la Journée Fattalikou Serigne Fallou, qui se tiendra ce samedi, les organisateurs se sont retrouvés pour une séance de travail avec la Gendarmerie nationale. Le Commandant Ousmane Sangaré (Gendarmerie Foire) et le Capitaine Mohamed Soka Diouf (Dakar-ville) étaient présents à la réunion.



Depuis quelques années, la journée organisée par Serigne Djily Abdou Fatah Mbacké en hommage à son grand père remplit à ras bord la grande salle du Centre international extérieur du Sénégal (Cices), où seront présentes de nombreuses personnalités religieuses et politiques.



Les fidèles apprécieront une fois de plus la lecture du Saint Coran et et les déclamations des khassaïdes. Un moment qui promet d'être très émouvant car les disciples revisiteront l’œuvre du deuxième Khalife de Bamba, lors de cette journée dédiée à Cheikh Alioune Diouf Lambaye.