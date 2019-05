Journée Culturelle du Lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack : La fondation Moustapha Sow offre deux bourses d'études aux deux meilleurs élèves (garçon et fille) de cet établissement

Lors de la journée culturelle du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, Mr Moustapha Sow, à travers sa fondation éponyme, a offert aux deux meilleurs élèves dudit lycée ( garçon et fille), deux bourses d'études pour leur permettre de poursuivre leurs études à l'étranger.



La fondation Moustapha Sow qui a fait ce geste, entend participer pleinement à la politique éducative africaine.



Dans son discours, Moustapha Sow a déclaré ceci devant les potaches . " Il y a quelques années de cela, je faisais mon cursus à l’école Mansour Ba, plus connue sous le nom d’Ecole Ndorong avant de continuer ici dans ce lycée. Et l’une des choses que je garde en mémoire, c’est ma volonté et ma détermination sans faille. La réussite scolaire n’était pas une évidence pour moi, bien au contraire. Très tôt j’ai dû faire face à un environnement qui n’était pas favorable. Par la grâce de Dieu, la persévérance et la



ferme conviction que l’honneur d’un être humain se construit par l’abnégation et le dur labeur, je suis fier de témoigner, aujourd’hui, devant vous, que la réussite est possible, mais plus encore qu’elle est possible au bout de l’effort..".



Poursuivant, il s'est directement adressé aux élèves par ces mots : " Fixez vous des objectifs SMART, entendez par là des objectifs spécifiques (Concrets), mesurables, atteignables, réalisables, mais aussi temporels, Travaillez dur, échouez une fois, une deuxième fois, parfois une troisième fois mais ne baissez jamais les bras … Persévérez toujours et en tout temps. Surtout CROYEZ en Dieu et en vous-mêmes. Chers élèves, mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Je suis parfois attristé de voir certains jeunes abandonner leurs études par peur de l’échec ou dirais-je par peur de se réaliser.

Chers élèves, comme le dit l’adage, « la réussite c’est l’échec de l’échec » ! Mon vœu le plus cher pour nous jeunesse kaolackoise, sénégalaise, et Africaine, est que nous prenions notre destin en main. Le leadership de demain se construit dès maintenant !

Que vous le croyez ou non, vous êtes le renouveau et l’avenir de notre pays et du continent. Je profite de cette occasion aussi ; pour vous transmettre ce qu’un mentor, m’a confié sur les 3 qualités qu’un bon leader doit avoir, il insista sur le chiffre 3 : être intègre, s’assurer d’être le meilleur dans son domaine et former des personnes qui seront meilleures, et je dis bien meilleures que toi… Je suis donc ici,

aujourd’hui, avec vous, pour passer le témoin..."



Et de conclure : " Je ne saurai terminer sans vous rendre hommage, chers professeurs qui faites pieds et mains pour offrir une éducation de qualité à nos jeunes frères. Grâce à vous, notre pays pourra compter sur une jeunesse innovante et qualifiée, capable de répondre aux défis de notre époque..."