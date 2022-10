Journée Clean day : les jeune de Ouest Foire se mobilisent pour rendre leur quartier « CLEAN »

Une vaste opération de nettoiement, consistant à faire le Set Setal des rues, ruelles, et autres lieux de dépôt d’ordures de Ouest Foire a été initiée hier dimanche par le collectif SETAL OUEST FOIRE pour rendre attractif et plus propre ledit quartier. Armés de pelle, brouette, râteau, balai etc..., les jeunes du collectif SETAL OUEST FOIRE ont sillonné tous les coins et recoins de leur fief pour le rendre clean. Une opération qui a permis de réduire la présence d’ordures, des déchets plastiques, mais également de faire le désherbage des espaces communs de Ouest Foire. Selon le coordonnateur du collectif Sidy Mouhamed Guèye, plus de 500 jeunes ont été mobilisés pour participer à cette journée de salubrité.

Accompagnés par la direction générale du cadre vie, l'UGC, le club environnement de Yoff et la Croix rouge, les jeunes du collectif par la voix de leur coordonnateur saluent la présence de ces derniers durant cette journée de nettoiement et déplorent le non accompagnement des autorités communales de Yoff...