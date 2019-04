Journée Cheikh Ibra du 1er Mai : Serigne Cheikh Khadim Fall revivifie le concept "Liguèy Diokhé”

La journée du 1er mai coïncidant avec la commémoration de la fête du travail à travers le monde, est le moment symbolique retenu par Serigne Cheikh Khadim Fall pour revisiter la vie et l’œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ce disciple dévoué de Serigne Touba qui a initié le concept "Liguèy Diokhé"qui met l’accent sur le culte du travail. Pour cette dix-septième édition, le comité d’organisation s’est inscrit dans l’innovation. En effet, en plus de la journée de grâce, de dévotion et de Zikr qui se tiendra le matin du mercredi 1er mai au stade Demba Diop, des séries d’expositions sont prévues à cet effet.