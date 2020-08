Journée Boycott Orange : Des usagers protestent contre la nouvelle gamme Illimix-Mixel.

Le géant de la téléphonie mobile orange est encore dans le viseur des sénégalais, mécontents de leur nouvelle grille tarifaire en ce qui concerne les pass illimix et services qu’il propose.

En effet, Il y a quelques jours, le leader de la téléphonie mobile se faisait lyncher sur les réseaux sociaux et un nombre considérable d’utilisateurs aurait déménagé en choisissant le concept de la portabilité, c’est à dire changer d’opérateur tout en gardant le même numéro de téléphone.

Cependant d’autres qui veulent rester et faire valoir la justice et rééquilibrer la balance au profit de tous, ont opté pour le boycott, qui prend effet ce 7 Août à partir de 00h.

Selon ses initiateurs dont le Mouvement Y’En a marre, ce boycott consiste à éteindre son téléphone pour ne pas émettre ni recevoir des appels et sms et ainsi priver l’opérateur Orange de rentrées d’argent.

En somme, il s’agira de ne pas utiliser le réseau aux fins d’attirer l’attention de l’opérateur sur le fait que les clients sont rois et détiennent véritablement le pouvoir...