Journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest : Notre confrère Amadou Tidiane Sy promu au poste de Vice-président de la CENOZO

Connu pour son goût prononcé de l’investigation et toujours en croisade contre les fakenews dans le paysage médiatique, le journaliste sénégalais Amadou Tidiane Sy a été désigné au poste de vice-président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO). Une consécration qui selon le journal numérique panafricain Confidentiel Afrique, s’est faite en marge de l’assemblée générale de ladite cellule à Accra (Ghana).

Diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), le nouveau vice-président de la CENOZO jouit d’une solide et bonne réputation au sein de la corporation. Des professionnels de l’information le considèrent comme un journaliste brillant, sérieux et exigeant. Amadou Tidiane Sy est le fondateur du site d’informations Ouestafnews et est actuellement le directeur de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’internet et de la communication (EJICOM).



Il a ainsi invité les journalistes d’investigation à rendre irréprochables leurs enquêtes, ce en mettant toujours de la rigueur depuis la conception jusqu’à la publication des articles. Rien n’est facile, mais rien n’est impossible », a lancé cet ancien de l’Agence française de presse (AFP) aux membres de CENOZO.



Rappelons juste que le journaliste Amadou Tidiane Sy est l’un des précurseurs d’Africa Check qui est une structure qui lutte contre les fausses informations dans les publications africaines.