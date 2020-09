Journal des Transferts : une offre du PSG pour Koulibaly, Liverpool à l'affût pour Mbappé, Vidal rejoint l'Inter...

Koulibaly est de nouveau associé au PSG. Le mercato estival désormais ouvert en France, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison 2020-2021.







Mercato : le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater







1. Une offre du PSG pour Koulibaly ? En quête d'un défenseur central, le Paris Saint-Germain a relancé le dossier Kalidou Koulibaly. C'est en tout cas l'affirmation de La Gazzetta dello Sport qui évoque un prêt payant de 10 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 60 millions d'euros (+ 15 M€ de bonus), proposé par le PSG. Cette proposition ferait réfléchir Naples, qui demande 75 millions d'euros pour l'international sénégalais. De son côté, Manchester City ne proposerait que 70 millions d'euros. Paris signerait un sacré coup sur le marché des transferts en cas de réussite dans ce dossier.







2. Liverpool à l'affût pour Mbappé







A deux ans de la fin du contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain commence à sentir monter la pression. Le club de la capitale est conscient qu'il sera difficile de retenir son attaquant l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici-là. Des discussions ont bien commencé depuis plusieurs mois, mais elles n'avancent pas. Et le champion du monde sait qu'il se retrouvera en position de force s'il souhaite s'en aller dans un an. Pour le moment, l'ancien Monégasque n'a pas encore pris sa décision. Prolonger et rester au PSG est une option envisageable. Partir aussi. Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid est l'une des destinations possibles. Le club espagnol rêve du Français depuis plusieurs années et prépare une offensive pour l'été prochain. Selon L'Equipe, Liverpool est également à l'affût. L'entraîneur Jürgen Klopp, qui avait déjà appelé le joueur en 2016, maintient le contact avec son père. Et si l'Allemand, apprécié par Mbappé, a souvent démenti la probabilité d'un tel transfert, cela ressemble davantage à une envie d'avancer dans l'ombre dans ce dossier.







3. Vidal rejoint l'Inter







L'officialisation se faisait attendre, c'est désormais chose faite. Arturo Vidalquitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Inter Milan, comme l'a annoncé le club lombard ce mardi. Le montant du transfert s'élève à environ million d'euros, bonus compris. Le Chilien a signé un contrat de deux ans, plus une autre année en option, avec les Nerazzurri et bénéficiera d'un salaire annuel net d'environ 6 M€. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur de l'Inter Antonio Conte, qui récupère là un joueur d'expérience, habitué aux joutes de la Serie A après un passage réussi à la Juventus, entre 2011 et 2015.







4. Visite médicale pour Mendy à Chelsea







Comme attendu depuis plusieurs jours, Edouard Mendy est en passe de signer à Chelsea. L'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a confirmé ce mardi le transfert du gardien de Rennes en conférence de presse. «Il passe sa visite médicale en ce moment même» , a précisé le coach du club londonien. L'officialisation de son transfert n'est plus qu'une question d'heures. Ce transfert devrait rapporter 20 millions au Stade Rennais, qui cible le Dijonnais Alfred Gomis pour remplacer Mendy.







5. Une deuxième recrue offensive à l'OM ?







Avec le Brésilien Luis Henrique, l'Olympique de Marseille tient probablement son renfort offensif. Le joueur de Botafogo est attendu dans la cité phocéenne dès mercredi et offrira une nouvelle solution à l'entraîneur André Villas-Boas. Mais d'après le journal L'Equipe ce mardi, le mercato des Olympiens n'est peut-être pas bouclé aux avant-postes. En effet, le directeur sportif Pablo Longoria n'écarterait pas de recruter un autre attaquant, avec un profil plus central cette fois, afin de pouvoir apporter une réelle concurrence à Dario Benedetto. Car Henrique est par description plus un joueur de couloir que de surface. Mais attention, avant de pouvoir s'activer pour une autre recrue, l'Olympique de Marseille devra dégraisser...