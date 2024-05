Journal de la Semaine: PR Diomaye, Incendie à Walf, Décés de Gaston, et l'Afrique au menu...

Dakaractu revient sur les informations les plus importantes de la semaine, allant du 29 avril au 03 mai. Entre les récentes décision politique du chef d'État du Sénégal, Bassirou Diomaye FAYE, et des tristes et révoltantes actualités sportives, tout en passant aux problématiques Internationales ; l'on revisite les quelques rubriques les plus exploitées...