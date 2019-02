Journal de la Campagne / Volonté « pure » de lutter contre la corruption, Issa Sall promet de supprimer la mystérieuse Caisse noire

Le candidat Issa Sall du PUR a profité de son temps d’antenne ce dimanche pour revenir sur son parcours, marqué par l’obtention d’un doctorat en Informatique. Il a aussi révélé que même si « pendant longtemps », il n’a pas fait « une carrière politique active », il a été, par le passé, 1er vice-président du Conseil régional de Fatick. Consultant, il a géré des élections au Sénégal et dans plusieurs pays de la sous-région.



Formulant le vœu « d’une élection présidentielle apaisée », M. Sall a parlé à ce « Sénégalais compétent, imbu de valeurs et d’éthique », pour reconstruire ce pays.



Sous ce rapport, le primo-candidat à la présidentielle a dit que son projet de société comporte six grandes lignes, avec une focalisation sur le « développement humain ».



Issa Sall s’engage à, une fois élu cinquième président de la République du Sénégal, à supprimer les fonds secrets et les fonds spéciaux.